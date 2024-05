Nel primo pomeriggio un camion, che stava transitando sulla statale del Brennero nei pressi di Chiusa, ha urtato un bus di linea, mandando in frantumi alcune finestre laterali del pullman. Due donne che stavano viaggiando sul mezzo sono rimaste ferite in modo lieve dalle schegge e portate all'ospedale di Bressanone per la medicazione.



