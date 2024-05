A Pergine il nuovo hub 'Scienze della vita' di Trentino sviluppo

È stato inaugurato a Pergine Valsugana, in Trentino, il nuovo hub "Scienze della vita" di Trentino sviluppo spa, un centro dedicato alle startup attive nel settore delle biotecnologie. La struttura - informa una nota - ospita laboratori condivisi, uffici e spazi per le imprese.

Il nuovo hub si propone di accentrare in un unico spazio competenze e tecnologie per dar vita a collaborazioni virtuose e stimolare l'iniziativa privata nel complesso ambito delle biotecnologie. Le "Life Sciences" sono infatti una delle quattro aree di specializzazione intelligente del territorio individuate dallo strumento programmatico della Provincia di Trento che orienta gli interventi e i finanziamenti.

L'hub avrà una superficie di oltre mille metri quadrati, di cui 325 metri quadrati di laboratori, 208 ad uso ufficio e più di 500 da destinare alla logistica. I laboratori sono stati equipaggiati con macchinari d'avanguardia per un valore complessivo di circa 280mila euro. Tra le tecnologie a disposizione delle aziende, ci sono cell-counter, nucleofector, cappe chimiche e biologiche, shaker, autoclavi e frigoriferi per la conservazione delle cellule.

La prima startup insediata è Alia Therapeutics, specializzata nell'editing genomico e nata in seno a Cibio dell'Università di Trento. A fianco all'edificio, in un secondo compendio di proprietà di Trentino sviluppo, ha sede Immagina Biotechnology, attiva nel campo della genomica.



