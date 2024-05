Career fair Università di Trento, 1.200 gli studenti coinvolti

Sono oltre 1.200 gli studenti che partecipano all'edizione 2024 del Career fair organizzato dall'Università di Trento a Trento expo per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di chi studia o ha da poco concluso gli studi universitari. Dall'altra parte invece ci sono 106 aziende accreditate.

Il tema centrale dell'edizione di quest'anno - informa una nota dell'Università - è il work-life balance, che sarà affrontato in una tavola rotonda con rappresentanti dell'Agenzia del lavoro, di Confindustria Trento, di Ranstad e di altre aziende del territorio. A moderare l'incontro Umberto Martini, delegato del rettore a tirocini curricolari e placement. "Il rapporto tra dimensione lavorativa e personale- spiega Martini - sta acquisendo uno spazio sempre maggiore nella scelta della professione o dell'occupazione. Le nuove generazioni non valutano solo la componente 'tempo di lavoro', ma guardano anche al 'tempo di non lavoro'".



