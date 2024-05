A due imprenditrici agricole il Premio Agitu Ideo Gudeta 2024

A Bolzano, è stato assegnato ex aequo a Verena Kapaurer di S. Pancrazio in Val d'Ultimo e a Alexandra Zöggeler di Cengles in Val Venosta il Premio Agitu Ideo Gudeta 2024, col quale si intende puntare i riflettori sulle donne che operano in Alto Adige e in Trentino come pioniere dell'agricoltura contadina, sostenibile e multifunzionale e come innovatrici nelle aree rurali.

Nel 2016 Verena Kapaurer ha ridato vita al Maso Linterhof a San Pancrazio in Val d'Ultimo, in passato gestito dai nonni ma abbandonato da molti anni. 37 pecore di pietra della Carniola, una rara varietà polivalente che fornisce carne, lana e latte, costituiscono la base del caseificio, dove Verena e il suo compagno producono yogurt, crema di formaggio, formaggio blu e formaggio a pasta semidura. Il formaggio viene venduto a livello locale, in ristoranti, alberghi e al mercato degli agricoltori.

Alexandra Zöggeler vive con il marito e i due figli, 600 galline, maiali di lana, pecore e due cani sul Psegg Hoff a 1250 m sul Monte Tramontana, vicino a Cengles in Val Venosta. Insieme al marito Philipp, gestisce l'azienda secondo i principi dell'agricoltura biologica e un allevamento. Offre anche una scuola in fattoria ed è anche cofondatrice della Scuola Waldorf della Val Venosta.

La giuria ha inoltre assegnato un Premio Speciale a Moira Donati di Comano Terme (Tn) che gestisce da diversi anni l'azienda agricola "Agrilife" di Comano, specializzata nella produzione di latte d'asina, cosmetici a base di latte d'asina, succhi, tisane e marmellate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA