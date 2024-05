Aggredisce i carabinieri a Trento, in arresto un 40enne

I carabinieri di Trento hanno arrestato un quarantenne di origini kosovare, residente in provincia, per porto abusivo di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo - informa l'arma - era stato segnalato ai volontari dell'Associazione nazionale carabinieri, che svolgono servizio di presidio del territorio, da alcuni cittadini mentre si aggirava nella zona di piazza della Portela impugnando quella che sembrava essere una pistola.

Una pattuglia della squadra radiomobile di Trento ha intercettato il 40enne in piazza Santa Maria Maggiore. L'uomo, con precedenti penali, ha prima minacciato i militari puntando l'arma (rivelatasi dopo il controllo una scacciacani), per poi aggredirli nel tentativo di darsi alla fuga. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento anche di un coltellino.

Portato prima in caserma, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima presso il Tribunale di Trento.



