Aurora boreale, anche le Dolomiti si tingono di rosa

L'aurora boreale che nella notte tra venerdì e sabato si è osservata in molte parti del mondo è stata visibile anche sulle Dolomiti del Trentino-Alto Adige. A condividere uno scatto dell'Ortles è stato il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin. "L'aurora boreale è ora visibile anche in Alto Adige, a volte anche ad occhio nudo! Uno spettacolo molto raro alle nostre latitudini", ha scritto Peterlin sui social.

"L'attività solare è ancora elevata, quindi l'aurora boreale sarà possibile anche la prossima notte". Lo scrive Dieter Peterlin, meteorologo della Provincia di Bolzano, sui social. "Una previsione più precisa è possibile solo a breve termine, ma probabilmente non sarà così forte come ieri sera", aggiunge.

Nella notte tra venerdì e sabato infatti sulle Dolomiti, come in molte altre parti del mondo, si è osservato il fenomeno dell'aurora boreale.



