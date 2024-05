Ruba attrezzatura musicale, 'voglio fare il dj ma non ho soldi'

Nella caserma dei vigili del fuoco volontari di Salorno, il comandante dei carabinieri della stazione di Salorno - luogotenente Tiziano Trisotto ha riconsegnato nelle mani del comandante dei vigili del fuoco volontari Christopher Nardin l'attrezzatura musicale che era stata rubata al termine della festa del Patrono di San Floriano.

L'attrezzatura, di proprietà di un vigile del fuoco volontario, una volta conclusasi la festa il 5 maggio, era stata riposta per la notte nella Sala Consiliare del Palazzo della Signoria di Salorno. I carabinieri sono risaliti al ladro grazie alla videosorveglianza. Si è giustificato con i carabinieri asserendo di essere un aspirante disc jockey e di aver avuto un momento di debolezza perché non aveva i soldi per comprarsi l'attrezzatura. Il giovane è stato denunciato alla Procura di Bolzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA