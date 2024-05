Milano-Cortina: proseguono i lavori per il villaggio di Predazzo

Sono iniziativi i lavori per la realizzazione di altri due padiglioni del villaggio olimpico di Predazzo, negli spazi della Scuola alpina della Guardia di finanza, in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Si tratta - si apprende - dei padiglioni "Macchi" e "Latemar", che verranno rimessi a nuovo e pronti per ospitare gli atleti. La fine dei cantieri è prevista indicativamente entro la fine di settembre del 2025.

In occasione della consegna dei lavori, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha sottolineato l'importanza di un investimento complessivo di oltre 50 milioni di euro per realizzare i cinque interventi previsti dal progetto.

Il progetto di adeguamento del padiglione "Latemar" prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio, che verra ricostruito in una moderna struttura su tre livelli con 69 camere da letto per 132 posti letto. L'intervento ha un costo complessivo di 7,43 milioni di euro e coinvolge una superficie di poco più di 11mila metri quadrati. Il padiglione "Macchi", invece, sarà sottoposto a una completa ristrutturazione. Al termine delle olimpiadi, l'edificio, che ora comprende 55 camere da letto per 118 posti letto, sarà restituito alla Guardia di Finanza per il suo uso continuativo. Il costo totale per questa unità ammonta a 7,2 milioni.

L'apertura dei due nuovi cantieri segue la recente consegna del padiglione "Nicolaucich" e la prossima consegna del padiglione olimpico, per il quale è in via di conclusione la procedura di appalto. Nelle prossime settimane saranno consegnati anche i lavori riguardanti la costruzione del nuovo padiglione e l'adeguamento del padiglione "Musto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA