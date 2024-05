Estate in funivia, viaggiare in montagna a un prezzo ridotto

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Esercenti Funiviari dell'Alto Adige, altoadigemobilità offre l'opportunità di viaggiare sulle montagne a un prezzo ridotto. La campagna congiunta "Estate in funivia 2024" è stata presentata a Bolzano. Chi possiede o richiede l'AltoAdige Pass, l'Euregio Family Pass, l'AltoAdige Pass abo+, l'AltoAdige Pass 65+ o l'AltoAdige Pass free potrà usufruire dell'offerta "Estate in funivia 2024" (richiesta entro il 17 maggio).

"I trasporti pubblici sono la scelta migliore per andare da un punto A a un punto B della nostra provincia. Quest'estate vogliamo rendere la mobilità pubblica ancora più allettante e offrire escursioni nelle magnifiche montagne dell'Alto Adige a prezzi ridotti", ha affermato l'assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider. "È gratificante che le altoatesine e gli altoatesini possano ora godere di un vantaggio all'interno di un quadro giuridico sicuro e che il mondo della montagna diventi un po' più accessibile, soprattutto per le famiglie", ha dichiarato Gunde Bauhofer, direttrice del Centro Tutela Consumatori Utenti.

Secondo Helmut Sartori, presidente dell'Associazione Esercenti Funiviari dell'Alto Adige, delle 100 funivie attive in estate, quasi 60 impianti partecipano alla campagna.

"Quest'estate i clienti dell'AltoAdige Pass ricevono uno sconto di almeno il 30%. La promozione inizia il 1° giugno e dura fino alla fine delle stagioni estive delle funivie".

Nei prossimi giorni tutti i possessori dell'AltoAdige Pass riceveranno per posta un adesivo da applicare alla loro tessera.

Per poter usufruire dello sconto, il Pass, l'adesivo e il documento d'identità devono essere presentati alle biglietterie degli impianti di risalita e delle funivie aderenti all'iniziativa.



