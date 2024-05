Ire, clima di fiducia degli altoatesini rimane stabile ad aprile

Il clima di fiducia dei consumatori e delle consumatrici altoatesini è rimasto stabile ad aprile, con il relativo indice che si è attestato a -5,6 punti, in calo di appena 0,5 punti rispetto alla precedente indagine di gennaio. Questo è quanto emerge da un'indagine condotta dall'Ire ‑ Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.

La leggera diminuzione è dovuta al peggioramento delle valutazioni circa la situazione finanziaria presente e futura delle famiglie, le quali risentono ancora dell'aumento dei prezzi negli scorsi mesi e dei tassi d'interesse elevati. Un miglioramento coinvolge invece le aspettative sul futuro andamento dell'economia locale e del mercato del lavoro, con i consumatori e le consumatrici che attendono per quest'anno un'ulteriore lieve diminuzione del numero di disoccupati.

Rimangono infine stabili rispetto alla precedente rilevazione le intenzioni d'acquisto di beni durevoli, come elettrodomestici, mobili eccetera.

In Europa il clima di fiducia dei consumatori ha mostrato un leggero miglioramento negli ultimi tre mesi, con l'indice relativo all'Unione Europea (UE27) che ad aprile era cresciuto di 1,6 punti rispetto a gennaio. Il valore attuale, pari a -13,3 punti, è comunque significativamente inferiore a quello osservato in Alto Adige. Un aumento più consistente della fiducia si è osservato in Germania e in Austria, dove gli indici sono saliti rispettivamente di 7,2 e 4,9 punti rispetto a gennaio. In Italia, al contrario, il clima di fiducia è diminuito di 3,1 punti rispetto all'inverno.

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, commenta: "La fiducia degli altoatesini e delle altoatesine rimane stabile e superiore alla media italiana ed europea.

Inoltre, il deciso miglioramento della fiducia dei consumatori tedeschi e austriaci è un segnale positivo per la nostra economia, dal momento che la Germania e l'Austria sono i principali partner commerciali dell'Alto Adige." L'Ire rileva quattro volte l'anno il clima di fiducia delle consumatrici e dei consumatori altoatesini, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.



