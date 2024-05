Incendio a Bressanone, in fiamme il tetto di un condominio

Dopo l'incendio di vaste proporzione che si è sviluppato ieri a Bolzano, un altro incendio, sempre in fase di ristrutturazione di un edificio, è divampato a mezzogiorno a Bressanone. Le fiamme sono partite dal tetto del condominio, dove sembra che abbia preso fuoco il materiale usato per l'isolamento. Stando alle prime informazioni sarebbero state evacuate le persone residenti in due o tre appartamenti. Nessun ferito.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Bressanone, la polizia locale e la Croce bianca.



