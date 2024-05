Giro: primo incontro del Comitato di sicurezza pubblica Trentino

Prima riunione operativa in vista della tappa del Giro d'Italia che interesserà il Trentino, il prossimo 22 e 23 maggio. Il viceprefetto vicario del Commissariato del governo per la provincia di Trento, Massimo Di Donato, ha infatti presieduto un incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per discutere delle misure che verranno adottate durante la gara.

In particolare - si apprende - si è discusso della sospensione temporanea del traffico veicolare sulle strade lungo le quali si snoderà il percorso di gara. Un altro tavolo tecnico si terrà nei prossimi giorni presso la Questura di Trento, dove verranno individuati i tratti stradali da chiudere e verrà redatto il piano di viabilità alternativa comunale.

Per quanto concerne invece lo svolgimento del 19/o Festival dell'economia, che si terrà a Trento dal 23 al 26 maggio, sono stati disposti specifici servizi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio.



