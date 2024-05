Trentino mobilità chiude il 2023 con 445.000 euro di utile netto

I soci di Trentino mobilità spa hanno approvato il bilancio 2023, che registra ricavi superiori ai 5 milioni di euro (+10% rispetto all'anno precedente) e un utile netto in crescita, pari a 445.000 euro. La società è controllata interamente dal Comune di Trento e gestisce la sosta nel capoluogo e in diversi centri del Trentino, assieme ai servizi connessi alla mobilità (rilascio dei permessi di sosta, parcheggi, accesso alla Ztl).

Nel 2023 - si apprende - la società ha chiuso le gestioni per i Comuni di Pergine (passata ad AmAmbiente) e Vallelaghi (passata all'Asuc locale), mentre sono entrati nella compagine sociale i Comuni di Cavalese, Folgaria e Lavarone. Il passaggio ha richiesto nuovi investimenti, tra cui la sostituzione dei parametri, per 500.000 euro, e potenziamento del personale, che conta ora 24 dipendenti. Il Comune di Trento - socio di maggioranza - ha rinnovato l'affidamento alla Società di tutti i servizi già svolti in precedenza, con un nuovo contratto di servizio fino al 2028. Anche i Comuni di Levico Terme e Lona Lases hanno rinnovato l'affidamento dei servizi di gestione della sosta, mentre come detto gli stessi servizi sono stati avviati nei Comuni di Cavalese, Folgaria e Lavarone, recentemente entrati nella compagine sociale.

Assieme al bilancio, l'assemblea dei soci ha approvato anche il Piano industriale 2024-26, che prevede un aumento dell'efficienza e un incremento del supporto ai Comuni associati con l'allargamento dei servizi.



