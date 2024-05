Nascondeva più di 700 grammi di hashish, studente arrestato

I carabinieri di Bressanone hanno arrestato uno studente ventenne del luogo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, fermato per un controllo nella zona di via Oswald von Wolkenstein, nel quartiere Millan, è stato trovato in possesso di tre pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 170 grammi.

Una successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di trovare altro hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi. È stato anche trovato materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, tra cui un macchinario per il sottovuoto, sacchetti per sottovuoto e bilancini di precisione.

Sono stati trovati anche quasi 4.000 euro in contanti.

Il giovane, processato con rito direttissimo, è stato condannato, a seguito di patteggiamento, a 2 anni di reclusione e 4.000 euro di multa.



