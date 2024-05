Rifacimento rifugio Graffer al Grosté, scelto progetto vincitore

Il progetto presentato dallo studio Campomarzio di Trento è stato selezionato come il vincitore del concorso per la ristrutturazione del rifugio Graffer al Grostè, indetto dalla Società degli alpinisti tridentini (Sat).

"La Sat è proprietaria di 35 rifugi e ha avviato da anni una proficua collaborazione con l'Ordine degli architetti e degli ingegneri finalizzata a ottimizzare i processi di progettazione dei rifugi. Serve ragionare non solo sulle linee architettoniche, su quello che vediamo dall'esterno, ma anche proporre spazi finalizzati ad assicurare funzionalità per chi ci lavora e per chi ci vive", ha detto la presidente, Anna Facchini, durante la conferenza stampa di presentazione.

Il progetto prevede l'ampliamento sul lato nord-est, con sviluppo parallelo all'asse longitudinale dell'edificio, e sul lato sud-est, mediante addizioni sulla testa dell'edificio.

Altre aggiunte si prevedono sul lato sud-ovest, con corpi di mediazione tra la quota del terreno e l'attuale ingresso del rifugio.



