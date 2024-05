Giovane automobilista muore in val Casies

Un giovane automobilista ha perso la vita la scorsa notte in val Casies, in Alto Adige. Il ragazzo del posto, verso le ore 2.30, ha perso il controllo della sua vettura che si è capottata. L'incidente è stato scoperto da un altro automobilista che ha lanciato l'allarme. Il giovane era però ormai deceduto.

Un altro grave incidente si è verificato questa mattina, prima dell'alba, a Racines, dove un giovane è stato travolto da un bus navetta. Il pedone è rimasto incastrato sotto il mezzo ed è stato liberato dai vigili del fuoco. In gravi condizioni è stato trasportato in ospedale.



