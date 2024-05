Steger, 'Svp è un'autostrada a più corsi ma con i guardrail'

"La Svp è un'autostrada a più corsie, i guardrail sono però i limiti imposte dalle nostre anime. Un'anima del partito non può forzare i confini a discapito delle altre", ha detto il deputato Dieter Steger, unico candidato al congresso della Volkspartei a Merano per la segreteria del partito. "Dopo tanti anni in politica voglio restituire qualcosa al partito", ha spiegato così il bolzanino 58enne la sua decisione di candidarsi per la successione del segretario uscente Philipp Achammer.

"La Svp ha un futuro come partito di raccolta? Avversari lo mettono in discussione, ma basta uno sguardo in giro per vedere che gli estremisti avanzano e i classici partiti popolari sono in affanno", ha sottolineato Steger. "La Svp - ha proseguito - riunisce l'anima liberale, socialdemocratica, conservatrice e anche verde. Questo è impegnativo, perché va sempre trovata una posizione comune, ma il compromesso politico più che mai è indispensabile".

Secondo Steger, "forse i successi del passato sono il motivo perché ora la nostra missione da molti non viene più sostenuta nello stesso modo". Steger ha infine assicurato il suo impegno per riallacciare i rapporti con la base del partito e ha invitato i funzionari ad aprire la Svp, in primis ai giovani.





