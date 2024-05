Sabato il Triathlon del Lago di Caldaro

Questo sabato si accendono i riflettori sul Triathlon del Lago di Caldaro che, giunto alla sua 35/a edizione, è pronto a regalare una grande giornata di sport. Centinaia gli iscritti e numerosi i campioni in griglia di partenza dove uno dei triatleti più osservati sarà il tedesco Rico Bogen, campione del mondo della specialità 70.3. Al via anche il talento austriaco di Thomas Steger, detentore del record della manifestazione siglato con il tempo di 1h52'11" nell'edizione 2022, e quello trentino di Nicola Duchi.

I tifosi altoatesini potranno festeggiare l'idolo di casa Iris Reif lungo le tre frazioni previste dal format olimpico che viene riproposto a Caldaro (1,5 km nuoto, 40 km ciclismo e 10 km corsa). Reif è l'atleta classe 2003 che ha già mostrato un grande potenziale e dopo essere cresciuta fra le fila della Kalterer Sportverein difende ora i colori del team professionistico Millenium Triathlon Brescia. Grande entusiasmo a Caldaro, dove l'Associazione Sportiva - sezione Triathlon e l'Associazione Turistica di Caldaro stanno curando gli ultimi dettagli di una delle manifestazioni più sentite nella bella località sulla Strada del Vino: dopo la conferenza stampa di presentazione dell'evento in casa Internorm a Bolzano svoltasi oggi alla presenza dell'iridato Bogen, domani si comincia con l'iniziativa benefica della 4H Charity Bike Challenge che mette in sella a biciclette da spinning personalità dal mondo della politica, della cultura e dello sport.



