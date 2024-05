Nuova proprietà conferma tabella di marcia per Waltherpark

Questo pomeriggio il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ed il vice Stephan Konder hanno ricevuto in Municipio, accompagnato da Heinz Peter Hager, il nuovo proprietario del WaltherPark e delle altre aziende Signa in Italia Christoph Schoeller. Si è trattato di un incontro molto cordiale nel quale è stata evidenziata come priorità la volontà di completare nei tempi previsti (entro la primavera 2025) il Waltherpark, con il nuovo centro commerciale, l'Hotel, gli alloggi ed il terziario. "Il nuovo proprietario - ha detto Caramaschi - ha dimostrato di conoscere molto bene la nostra realtà cittadina e le sue dinamiche e le sue potenzialità".

Il gruppo Schoeller è gestito - è stato sottolineato durante l'incontro - "da una famiglia imprenditoriale molto solida" che rappresenta per Heinz Peter Hager, "un partner professionale da ogni punto di vista". Christoph Schoeller, ha detto di essere molto lieto di poter portare avanti questo progetto di sviluppo nel cuore di Bolzano, confermando il massimo impegno per poter garantire al WaltherPark una rapida ultimazione ed un futuro affidabile e a lungo termine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA