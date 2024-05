L'automobilista patteggia 12 mesi per la morte di un 17enne

Ha patteggiato 12 mesi, con sospensione condizionale della pena, l'automobilista bolzanino accusato di omicidio stradale per la morte di Michele Torcaso, 17 anni, avvenuta il 12 dicembre 2020 lungo l'Arginale, mentre era alla guida della sua moto. All'automobilista è stata sospesa la patente di guida per 7 mesi. L'assicurazione ha versato un acconto a favore dei famigliari di Torcaso che si sono costituiti parte civile (i genitori e le due sorelle), mentre per il risarcimento del danno si tratterà in sede civile.





