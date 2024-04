Tennis: Sinner provino ok, vuole giocare a Madrid

Jannik Sinner ha superato il 'provino' dell'allenamento ed e' intenzionato a scendere in campo al Masters 1000 di Madrid, per gli ottavi contro Kachanov.

Il tennista azzurro ieri aveva superato il turno nonostante un dolore all'anca, aveva ammesso di non essere al 100% e si era riservato di capire se era in grado di cominciare l'incontro di oggi - previsto inizialmente per le 15, ma al momento slittato alle 15.45 - dopo il riscaldamento effettuato in tarda mattinata. Ora, emerge la sua intenzione di proseguire.



