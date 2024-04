Sarà espulso gambiano arrestato per spaccio e rissa

Sarà espulso un cittadino gambiano di 30 anni, arrestato a Bolzano dal personale della Questura per spaccio. Ieri pomeriggio una pattuglia della Squadra "Volanti" ha fermato l'uomo per un controllo in via Perathoner. Aveva a proprio carico precedenti per vari reati, tra i quali spaccio, nonché irregolare in Italia. Lo scorso gennaio era stato trovato in via Cappuccini in possesso di 15 involucri di cocaina pronti per lo spaccio, nonché di un pezzo di hashish nascosto all'interno di una sigaretta elettronica. Inoltre deve scontare 3 mesi di reclusione per una violenta rissa avvenuta a Bolzano nel 2018 in un locale di via Perathoner. Il 30enne è stato così arrestato e, appena scontata la pena, sarà espulso.

"Un altro pregiudicato conosciuto quale spacciatore di droga, in passato resosi responsabile di una violenta rissa in un Locale del Centro cittadino, è stato individuato in Città dalla Polizia di Stato ed assicurato alla giustizia", ha sottolineato il questore Paolo Sartori.



