Sci: Fisi, "Tar conferma l'eleggibilità di Roda nel 2022"

Il Tar del Lazio, con sentenza n.

7101/2024, ha rigettato i ricorsi presentati da Stefano Maldifassi avverso la candidatura di Flavio Roda e gli esiti della Assemblea Federale della Fisi che lo avevano rieletto Presidente nel 2022. Il Tar - sottolinea la stessa Fisi in una nota - ha "giudicato i ricorsi infondati sia in procedura che nel merito, riconoscendo la piena legittimità delle disposizioni dello Statuto e del Rof (Regolamento organico federale) della Fisi in materia elettorale, e la coerenza di queste con le norme di legge ed i regolamenti dell'ordinamento sportivo".

Il presidente Roda ha espresso soddisfazione: "Ho detto in ogni circostanza che bisogna aver pazienza, aspettando che la giustizia faccia il suo corso, nel rispetto di chi ha anche diverse opinioni, ma senza inutili proclami e strumentalizzazioni. Oggi sono contento che, rispetto ad un'accusa che andava a toccare la serenità di tutti quelli che lavorano e si impegnano per il bene della Federazione, sia stato riconosciuto che operiamo, sempre, nella piena legittimità e nel rispetto di tutti, anche quando veniamo ingiustamente attaccati".



