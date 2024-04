Reddito medio nei Comuni, Falzes il primo in Trentino Alto Adige

È Falzes il primo comune del Trentino Alto Adige nella classifica contenuta nel rapporto del Tesoro sulle dichiarazione dei redditi 2023. Il reddito medio nel Comune altoatesino è pari a 30.379,4 euro, in posizione 68/a. Seguono poi Amblar in Trentino, in 91/a posizione con 29.804,8 euro di reddito medio, e in posizione 92/a Brunico, con 29.789,2 euro di reddito medio.

Alla 104/a posizione tritammo Appiano con 29.525,8 euro, e alla 116/a Varna, 29.166,4 euro, e Chienes, sempre in Alto Adige, alla 1245/a posizione, con 28.899,2 euro. Per quanto riguarda i due capoluoghi di provincia, Bolzano è in 171/a posizione, con un reddito medio di 28.1087,3 euro, mentre Trento è in 385/a posizione, con un reddito medio di 26.488,7 euro.

I comuni altoatesini nella parte alta della classifica sono di più di quelli trentini, mentre la zona del Trentino più rappresentata è quella della Valle di Non, con Sfruz in 782/a posizione, 24.966,9 euro di reddito medio e Cles in 799/a con 24.900 euro.

I primi 10 comuni in classifica sono 1) Portofino 97.058 2) Lajatico (Pisa) 56.028 3) Basiglio (Milano) 53.419 4) Briaglia (Cuneo) 44.924 5) Cusago (Milano) 42.314 6) Torre d' Isola (Milano) 38.810 7) Borgogno (Novara) 38.121 8) Pino torinese (Torino) 38.021 9) Forte dei Marmi (Lucca) 37.844 10) Segrate (Milano) 37.788.

Gli ultimi 10 (dall'ultimo) 1) Cavargna (Como) 7.402 2) Gurro (Verbania) 8.046 3) Valle Canobina (Verbania) 8.497 4) Val Rezzo (Como) 8.969 5) San Nazaro Val Cavargna (Como) 9.529 6) Castelmagno (Cuneo) 10.192 7) Dinami (Vibo Valentia) 10.610 8) Roseto Valfrontone (Foggia) 10.717 9) Terelle (Frosinone) 10.724 10)Aieta (Cosenza) 10.986.



