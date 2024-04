Incendio ospedale Trento, attività ordinaria in altre sedi

L'attività dell'area di endoscopia dell'ospedale di Trento verrà "riorganizzata nelle sedi ospedaliere di Rovereto, Borgo Valsugana e Arco". Lo hanno detto, in conferenza stampa, il direttore medico dell'ospedale Santa Chiara, Michele Sommavilla, e il direttore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, Antonio Ferro.

"Le urgenze verranno ricollocate in un'altra ala dell'ospedale di Trento, mentre l'attività ordinaria verrà spostata soprattutto su Rovereto, poi a Borgo e ad Arco, con il conseguente trasferimento anche del personale infermieristico e medico sulle tre sedi. Nei prossimi giorni si vedrà se serviranno altre soluzioni tampone o sarà sufficiente la riorganizzazione periferica", ha chiarito Sommavilla.

Il trasferimento dell'attività ordinaria avviene in un momento in cui era in corso lo smaltimento delle liste d'attesa.

"Sono soddisfatto - ha detto al riguardo Ferro - che non vi siano stati feriti. Ora per noi viene la parte più difficile: garantire la risposta dell'attività sanitaria. Mettiamo così subito in pratica il modello dell'ospedale diffuso in Trentino per dare una risposta immediata ai pazienti. In questo modo non servirà appoggiarsi sulle strutture del Veneto. Siamo convinti che riusciremo ad attrezzare nuovamente nel più breve periodo la struttura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA