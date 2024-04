Tunnel del Brennero, una fresa con un motore da 264 tonnellate

Proseguono i lavori per il tunnel del Brennero. Tutte le componenti principali della fresa meccanica "Wilma" hanno raggiunto il lotto di costruzione "H53 Pfons - Brennero". Nei giorni scorsi, il motore di spinta principale e l'alloggiamento del cambio, con un peso complessivo di 264 tonnellate, sono stati consegnati a Steinach am Brenner, con un trasporto eccezionale.

La fresa a doppio scudo "Wilma" ha un diametro di perforazione di 10,37 metri e un peso totale di 2.700 tonnellate. La lunghezza è di circa 180 metri. La fresa è composta da circa 80.000 pezzi singoli e per il loro trasporto sono necessari fino a 170 camion. Dopo un periodo di costruzione di tre mesi nel camerone di montaggio, "Wilma" partirà in direzione di Innsbruck durante il prossimo autunno. La fresa percorrerà circa 7,5 chilometri attraverso la galleria di linea ovest. A breve, anche i pezzi della fresa gemella, "Olga", verranno trasportati da Schwanau a Steinach am Brenner.

A causa di cantieri stradali a Stoccarda e della chiusura del tunnel dell'Arlberg, il trasporto eccezionale ha dovuto percorrere una strada più lunga di quella prevista, con una deviazione di circa 700 chilometri.



