Generazione Z, fra hate speech e malessere

Gli studenti del secondo anno del Liceo Linguistico delle Marcelline di Bolzano hanno presentato un dossier di 12 pagine da loro curato sui linguaggi d'odio, la società dei maranza e la musica trap, uscito nel numero di aprile di "Mosaico di Pace". Si tratta di un'iniziativa unica nel suo genere a livello nazionale. Alla conferenza stampa era presenta anche il presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher.

A presentare il lavoro, oltre la dirigente scolastica, Alessandra Galeazzi, c'era l'insegnante di italiano Francesco Comina insieme ai ragazzi della seconda liceo, il linguista Federico Faloppa (in collegamento online dall'università di Raeding nel Regno Unito), che ha preso parte ai lavori del dossier e la direttrice di "Mosaico di Pace", Rosa Siciliano.

Succede di rado che una classe di studenti di una scuola superiore decida di uscire allo scoperto e portare un contributo alla lettura di problemi e fenomeni che investono il loro vissuto e la loro vita. Solitamente sono gli adulti a parlare in nome dei giovani e a cercare di definire e interpretare il loro mondo, ma i ragazzi della seconda Liceo Linguistico delle Marcelline hanno pensato di aprire una discussione ampia e articolata, fatta di confronti, dibattiti e scrittura collettiva per portare la loro voce nel confronto più ampio e per cercare di dire quello che loro stessi vivono sulla loro pelle.

Ne è scaturito un lavoro articolato fatto di parole, immagini, sensazioni e scrittura , divenuto poi un dossier di dodici pagine che è il nucleo centrale del numero di aprile della rivista nazionale "Mosaico di pace" edita da Pax Christi.

I ragazzi hanno anche intervistato il prof. Faloppa, che ha cercato di capire se le nuove tendenze del mondo giovanile di oggi abbiano elementi di autenticità o se siano il retaggio di elementi di un linguaggio di rottura già visto e già sperimentato negli anni.



