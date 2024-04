Elezioni: Locher scrive ai presidenti dei Cal a Trento e Bolzano

La giunta regionale ha ufficialmente chiesto un parere scritto ai Consigli delle autonomie locali sul periodo di effettuazione del turno elettorale generale previsto per il 2025. Il vicepresidente e assessore regionale agli enti locali Franz Thomas Locher - comunica una nota - ha infatti scritto ai presidenti Andreas Schatzer e Paride Gianmoena per chiedere quale sia l'opinione prevalente tra i primi cittadini delle due province sul voto previsto per il prossimo anno.

"In base alla legge regionale vigente - fa sapere l'assessore - le prossime elezioni comunali dovrebbero svolgersi nel periodo tra il 1° maggio e il 15 giugno del prossimo anno. Alcuni sindaci hanno però evidenziato l'opportunità di spostare il voto dalla primavera all'autunno del 2025. Pertanto - ha concluso la lettera Locher - abbiamo ritenuto giusto avere un parere da parte dei due Consorzi entro la metà di maggio prima di prendere una decisione".



