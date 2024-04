Ciclismo: Tour of the Alps; a Levico Terme trionfa Lopez

Juan Pedro Lopez ha vinto la 47/a edizione del Tour of the Alps. Per la seconda volta nella storia della gara organizzata dal G8 Alto Garda è uno spagnolo a salire sul gradino più alto del podio, dopo il successo nel 2016 del basco Mikel Landa.

A dare filo da torcere a Lopez nella tappa tutta trentina,118,6 chilometri che si sono aperti e chiusi a Levico Terme, sono stati l'olandese Wouter Poels e l'italiano Antonio Tiberi. Il 22enne laziale ha chiuso al terzo posto in classifica generale, a 42 secondi da Lopez e alle spalle anche dell'australiano Ben O'Connor, secondo a 38 secondi da Lopez.

"Sono felice ed emozionato. Penso alla mia famiglia, ai miei amici ma soprattutto a Luca Guercilena che non sta passando un bel momento. Questa vittoria è per lui - ha detto Lopez nella conferenza post-gara, dedicando il successo al suo team manager -. Sapevamo dall'inizio che sarebbe stata dura, ma oggi la mia squadra ha dimostrato tutto il suo valore, mettendo in campo una grande competenza in salita. Rispetto al 2022 quando ho vestito la maglia rosa al Giro, sono un corridore più forte".



