Camera di commercio Trento, nel 2023 avanzo da più di 2 milioni

Il Consiglio della Camera di commercio di Trento ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2023, che ha comportato oneri per 15.849.702,90 euro e proventi per 17.943.862,57 euro. Ne risulta un avanzo di 2.094.159,67 euro.

Nel 2023 la Camera di commercio di Trento ha acquisito - primo ente camerale in Italia - la certificazione per il pieno rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg).

Si è confermata anche - informa una nota - la collaborazione instaurata con la Provincia di Trento sancita dalla firma dell'Accordo di programma, che nel 2023 è stato arricchito da un ulteriore ambito operativo dedicato alla prevenzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata in campo economico. Tale accordo è stato formalizzato con l'inserimento di un nuovo articolo creato "ad hoc" e finalizzato allo scambio di conoscenze e informazioni sulla base di un articolato programma di interventi.



