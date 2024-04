Si punta a collegamento ferroviario diretto Bolzano-Milano

L'assessore provinciale alla Mobilità ed alle Infrastrutture, Daniel Alfreider, e l'assessore ai Trasporti ed alla Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, hanno firmato, a Milano, una dichiarazione d'intenti per la creazione di una collaborazione strategica nel settore della mobilità sostenibile, tesa in particolare alla creazione di un collegamento ferroviario diretto tra Bolzano e Milano. Alla firma ha assistito anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Assieme alla Lombardia puntiamo alla realizzazione di un collegamento ferroviario regionale diretto, efficiente, stabile, ecologico e sostenibile tra Bolzano e Milano", ha commentato l'assessore Alfreider. "In più, promuoveremo collaborazioni tra i rispettivi uffici tecnici per garantire uno scambio di informazioni e best practice e migliorare la qualità della mobilità pubblica in entrambi i territori, a beneficio dei cittadini. Lo faremo cogliendo la grande occasione offerta, anche in questo senso, dai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, che vedranno quale teatro di gara anche l'Arena Alto Adige di Anterselva per il biathlon", ha aggiunto il vicepresidente della Provincia.

"Il nostro obiettivo è potenziare i collegamenti su ferro tra la Lombardia e l'Alto Adige, anche in previsione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 - ha detto l'assessore regionale lombardo ai Trasporti e Mobilità sostenibile Lucente.

Offrire un servizio efficiente, puntuale e diretto tra i due territori permetterà di migliorare notevolmente la connessione e la qualità dell'offerta proposta ai viaggiatori. Una collaborazione che porterà certamente dei benefici anche in tema di mobilità sostenibile e dolce, individuando percorsi e progetti comuni per favorire l'intermodalità e lo sviluppo di iniziative per la gestione dei lavori infrastrutturali sulla rete ferroviaria e l'implementazione di politiche per lo sviluppo e l'integrazione del trasporto pubblico regionale e locale".



