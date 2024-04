Sempre più altoatesini senza un tetto

La terza stagione invernale di dormizil è terminata domenica scorsa. Complessivamente, 41 persone senzatetto provenienti da 15 paesi hanno trovato un alloggio dignitoso, privacy e un orecchio disponibile da più di 120 volontari nel dormitorio dormizil 2 in Via Vintler 9 negli ultimi sei mesi. Molti ospiti hanno trascorso tutte le 181 notti nella struttura, alcuni sono stati ospiti temporanei e poi hanno trovato lavoro, altri sono stati accolti in strutture adatte a loro. Sorprendente è stato l'aumento degli ospiti altoatesini.

Questo numero si è raddoppiato rispetto all'inverno precedente, così come il numero di ospiti femminili. Alcuni ospiti hanno trovato alloggio e lavoro nei mesi scorsi, alcuni sono tornati per strada e torneranno in autunno, quando dormizil 2 riaprirà.

Il dormizil ha registrato circa 4.400 pernottamenti nel suo terzo inverno (17 ottobre 2023 - 14 aprile 2024).



