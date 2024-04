Intesa per prevenire furti e rapine nelle farmacie trentine

Il commissario del Governo di Trento, Filippo Santarelli, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con gli esponenti di Ferderfarma del Trentino, Farmacie comunali di Trento, Farmacie comunali di Rovereto e le forze dell'ordine per garantire la sicurezza nelle farmacie del territorio. L'accordo - presentato in conferenza stampa - si inserisce all'interno di un protocollo di carattere nazionale, attivato inizialmente nel 2010, per tutelare il personale delle farmacie e prevenire rapine o furti.

"L'intesa - ha spiegato Santarelli - si inserisce nell'attività di prevenzione e sicurezza sul territorio, favorendo un contatto diretto tra farmacie e forze dell'ordine.

Si prevede anche l'attivazione di sistemi di tecnologia sempre più all'avanguardia, con il collegamento diretto, in teleallarme, con le sala operative di Polizia, carabinieri e Guardia di finanza. Inoltre, verranno creati momenti di confronto e formazione tra esperti delle forze dell'ordine e farmacisti".

L'intesa - siglata da Pietro Morelli per Federfarma, Alberto Di Perna per le Farmacie comunali di Trento e Marco Pedri per le Farmacie comunali di Rovereto - avrà una durata triennale, durante i quali verrà attivato un tavolo di lavoro congiunto per monitorare i risultati ottenuti, vagliare le criticità e proporre nuovi modelli di collaborazione per la sicurezza nei punti vendita del territorio trentino.



