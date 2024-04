Incendio a San Nicolò in Val d'Ultimo

In Val d'Ultimo a San Nicolò è in corso un massiccio intervento dei vigili del fuoco per un incendio in un'abitazione sopra al ristorante St. Moritz.

L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. In azione i corpi dei vigili del fuoco del circondario che cercano di spegnere le fiamme ed evitare che si propaghino ad altri edifici. La situazione è problematica per il forte vento che alimenta l'incendio. Quattro persone sono state evacuate dall'edificio in cui si trova il ristorante a seguito dell'incendio.

Sono state ospitate da familiari e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti anche un'ambulanza e un'auto del medico d'emergenza, oltre ai carabinieri, che hanno avviato un'indagine sulle cause del rogo.



