Europee: accordo Forza Italia-Svp per candidatura Dorfmann

Forza Italia e Svp hanno presentato l'accordo per un apparentamento alle elezioni europee per una ricandidatura dell'europarlamentare uscente Herbert Dorfmann. Come ha detto il presidente Fi Tajani, "non si tratta solo di un fatto elettorale ma di un accordo politico all'insegna del popolarismo europeo", ricordando che entrambe le forze fanno parte del Ppe. L'apparentamento prevede la candidatura del rappresentante della minoranza linguistica con una propria lista nel collegio Nord-Est. Risulta eletto se raggiunge 50 mila preferenze. La lista Svp potrà contare sul sostegno del Patt trentino, di Slovenska Skupnost e del Bard bellunese. Tajani si è detto fiducioso che nel Nord-Est ci saranno due eletti, uno di Forza Italia, che ha come capolista l'europarlamentare uscente Matteo Gazzini, e appunto Dorfmann.

Il presidente di Forza Italia ha inoltre auspicato un accordo simile anche ad Aosta.

Secondo Tajani l'accordo con la Svp è un "pilastro" in vista della campagna per le europee, come lo è anche l'appello del suo partito ai sindaci delle liste civiche. "Ci unisce l'impegno per la libertà, la solidarietà, la sussidiarietà e l'europeismo", ha ribadito.

Il segretario della Svp Philipp Achammer ha evidenziato "la grande credibilità di Tajani a favore dei valori europei e della tutela delle minoranze linguistiche". Dorfmann, a Bruxelles dal 2009, ha sottolineato che "i prossimi 5 anni saranno molto interessanti anche se in un contesto geopolitico difficile".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA