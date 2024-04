Al via gli 'Ict days' dell'Università di Trento

Hanno preso il via a Povo le giornate dell'Information e communication technology ("Ict days") organizzate dal Dipartimento di ingegneria e scienza dell'informazione (Disi) dell'Università di Trento per far conoscere le attività didattiche e di ricerca e per far incontrare studenti e 60 aziende che operano nell'ambito delle Ict.

"Reti: spazio, terra, acqua" è il tema della 16/a edizione degli Ict days. "Dall'avvio degli Ict Days nel 2009 il settore ha subito enormi cambiamenti, trainati da innovazioni come l'intelligenza artificiale, la robotica, il cloud computing, i big data, l'Internet of Things, il 5G e molto altro. Gli Ict Days nascono per esplorare queste nuove tendenze e promuovere la connessione tra il mondo accademico e il mondo industriale, stimolando una riflessione critica sul futuro del settore", sottolinea il direttore del Disi Paolo Giorgini.

Tra gli appuntamenti, alle 15 al palazzo di Sociologia l'evento "Il futuro delle competenze nell'era dell'intelligenza artificiale" con Carlo Chiattelli di Ey, Michela Dal Molin di Manpower, Andrea Taurchini di ItLogix e Mauro Caselli di UniTrento.

Mercoledì 17 aprile - informa una nota - gli studenti del Dipartimento presenteranno le proposte formative alle scuole superiori, che per l'occasione potranno anche visitare i laboratori. Alle 19.45 Mohamed-Slim Alouini, professore di ingegneria elettrica e informatica e titolare della cattedra Unesco in Istruzione per connettere i non connessi alla King Abdullah University di Thuwal (Arabia Saudita), sarà protagonista dell'incontro "What should 6G be?", organizzato in collaborazione con la community Speck&Tech a Palazzo Prodi.

L'ultima giornata degli Ict Days - giovedì 18 aprile - si aprirà alle 14.30 a Povo 2 con il workshop tematico "Ai4Health: dove l'intelligenza artificiale può arrivare e dove dovrebbe fermarsi". Alle 16, tre alumni del Dipartimento racconteranno il proprio percorso formativo e professionale e rispondono alle domande del pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA