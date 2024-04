E' partito da Egna il 47/o Tour of the Alps

Ha preso il via da Egna, in Alto Adige, il 47/o Tour of the Alps, che fino a venerdì 19 aprile offrirà cinque giornate di gara.

Quella di quest'anno è la seconda partenza altoatesina nella storia dell'evento ciclistico euro-regionale, la corsa a tappe organizzata dal G.S. Alto Garda: nel 2021 fu Bressanone ad ospitarla nell'edizione del ritorno al termine dell'emergenza pandemica.

Circondati da chilometri di vigneti che si dipanano tra colli, laghi e borghi disegnando quella che viene denominata la Strada del Vino, gli atleti dovranno affrontare una tappa dal percorso non banale e con un finale aperto a numerose soluzioni che terminerà dopo 133,3 Km a Cortina sulla Strada del Vino.

Dopo i primi 25 Km pianeggianti in direzione sud, verso il Trentino, la strada inizia a salire molto regolarmente verso il Gran premio della montagna di Andalo. Anche la successiva discesa si presenta regolare, con lunghi rettilinei inframezzati da ampi tornanti. Dopo 80 Km di gara, il gruppo transiterà per la prima volta sulla linea d'arrivo a Cortina, prima di iniziare un circuito da ripetere due volte, caratterizzato dall'ascesa di Penone.

Soltanto il primo passaggio in cima alla salita di Penone è valido come Gran premio della montagna: si tratta di un'ascesa di 4,3 Km che presenta soprattutto nella prima parte pendenze in doppia cifra e una sede stradale molto stretta. Dal secondo scollinamento mancheranno soltanto 17 Km al traguardo: cinque di discesa tecnica e gli ultimi 12 pianeggianti verso il traguardo di Cortina sulla Strada del Vino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA