I carabinieri di Cavalese hanno controllato 450 motociclisti e dato 18 multe nel corso dei controlli condotti lo scorso weekend sulle strade delle valli di Fiemme, Fassa e Cembra.

È stato fermato anche un biker che aveva alterato il porta targa, modificandone l'angolazione per non permetterne la lettura. Il mezzo è stato sottoposto a un fermo amministrativo di tre mesi. I controlli sulle strade - informa l'Arma - proseguiranno per tutto il periodo estivo.



