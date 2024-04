Amministrative, vittoria del centrosinistra a Innsbruck

Vittoria del centrosinistra ieri ad Innsbruck alle elezioni amministrative, dove accanto al sindaco incaricato, Georg Willi dei Verdi, si è imposto Johannes Anzengruber, ex Oevp ora in corsa con una lista civica di centro sinistra "Ja - Jetzt Innsbruck". Dal ballottaggio che si svolgerà fra due settimane rimane escluso Florian Tursky con la sua alleanza di centrodestra. L'ex segretario di Stato Oevp, Tursky, si era presentato con la lista civica "Das neue Innsbruck" insieme all'Oevp e alla Federazione degli anziani (Seniorenbund) e ha totalizzato il 10,41 per cento dei consensi.

Al ballottaggio andranno quindi Georg Willi che si è imposto con il 22,89 per cento dei voti e Johannes Anzengruber con il 19,37 per cento. Delusi i conservatori della Fpoe che con Markus Lassenberger hanno ottenuto il 15,92 per cento dei consensi, mentre festeggia la Spoe con Elisabeth Mayr con un tre per cento in più, che la porta il partito socialdemocratico al 15,22 per cento.

Secondo la Tiroler Tageszeitung per il comune di Innsbruck si profila una coalizione a tre di centrosinistra con i Verdi, la civica di Anzengruber e i socialdemocratici.



