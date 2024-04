Milano-Cortina: Giorgetti, 'dobbiamo correre con i lavori'

"Il tempo corre e noi dobbiamo correre con i lavori più veloci del tempo, poi gli atleti faranno la loro parte nel 2026". Lo ha detto, in vista dei giochi olimpici Milano-Cortina, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti a Predazzo, in occasione della premiazione degli atleti delle Fiamme gialle che si sono distinti nella stagione invernale appena conclusa. "E' un appello - ha proseguito - che rivolgerò in ogni sede pubblica.

Finora siamo andati lenti, ora dobbiamo correre più veloci del tempo".

Giorgetti ha poi rivolto un appello agli atleti presenti: "Siate fieri di quello che rappresentate soprattutto per i giovani. Siete i migliori e più efficaci testimoni dei valori dello sport: lealtà, correttezza, solidarietà e spirito di squadra. Dare il meglio di sé, riconoscendo i valori dell'avversario, tutto questo può essere rinchiuso in un'unica parola: sportività".

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, ha ricordato che la caserma delle Fiamme gialle a Predazzo diventerà villaggio olimpico. "Dall'inizio siamo venuti a Predazzo per valorizzare questo luogo", ha aggiunto.

Il comandante generale della Guardia di finanza, generale Andrea De Gennaro, ha ringraziato non solo gli atleti, ma anche chi sta affianco e dietro agli atleti, permettendo loro di ottenere i risultati. Il generale ha, infine, ricordato Jannik Sinner che in un'intervista aveva detto che senza lavoro i risultati non arrivano. "La strada si fa con il lavoro e con niente altro", ha sottolineato.

A Predazzo sono stati premiati Sofia Goggia (sci alpino), Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel (biathlon), Michele Malfatti, Andrea Giovannini e Davide Ghiotto (pattinaggio pista lunga), Andrea Cassinelli e Pietro Sighel, (short track), Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli (sci alpino paralimpico).



