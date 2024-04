Europee: verso accordo Svp-Fi per la candidatura di Dorfmann

E' in vista l'accordo di Forza Italia e Svp per la candidatura dell'eurodeputato uscente Herbert Dorfmann alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Come già avvenuto nel 2019 l'apparentamento con Forza Italia consente all'esponente della Volkspartei di presentarsi nel collegio nordest. Come apprende l'ANSA, per martedì è in fase di organizzazione una conferenza stampa, alla quale in videoconferenza dovrebbe partecipare anche il presidente Fi, Antonio Tajani.



