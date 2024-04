Consumano droga in pieno centro, Daspo urbano per due giovani

Prosegue l'attività di controllo del territorio svolta dai militari dell'"Operazione Strade Sicure", in questi giorni impegnati anche a Bolzano, oltre che al Brennero. Nel tardo pomeriggio di ieri un pattuglia militari, transitando lungo l'area retrostante il Teatro Comunale, ha notato due soggetti sospetti che vi bivaccavano, intenti a consumare stupefacenti. Con l'ausilio di una 'pantera' della Questura sono stati identificati una ragazza bolzanina di 22 anni ed un 30enne cittadino pakistano, entrambi conosciuti dalle forze dell'ordine e con piccoli precedenti a proprio carico. Il questore Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti un cosiddetto Daspo urbano.

"Il controllo sistematico delle aree ove solitamente trovano rifugio soggetti dediti a comportamenti illeciti in determinate zone della città è assolutamente necessario per prevenire e contenere quei fenomeni devianti e quelle manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini - ha evidenziato Sartori-. In tale contesto il ruolo svolto dai militari dell'operazione "Strade Sicure" è di fondamentale importanza, come quotidianamente testimoniato dalla quantità e dalla qualità dei loro interventi in fase preventiva in ausilio alle forze dell'ordine. Ciò contribuisce in maniera concreta a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, indispensabile per garantire una tranquilla e pacifica forma di convivenza civile".



