Verdi altoatesini vogliono tornare a Bruxelles con Foppa

I Verdi altoatesini hanno presentato la loro candidata per le elezioni europee di giugno.

La capogruppo in consiglio provinciale, Brigitte Foppa, sarà in lizza e correrà il 9 giugno nell'ambito dell'alleanza Alleanza Verdi-Sinistra.

"Per la prima volta da 15 anni c'è una reale possibilità (dopo Alex Langer, Reinhold Messner e Sepp Kusstatscher) di mandare una Verde altoatesina a Bruxelles", è stato detto. "Con Brigitte, come più eletta e figura di riferimento dei Verdi in Alto Adige, mandiamo in corsa il meglio che abbiamo", ha dichiarato il co-portavoce Luca Bertolini.

"Il mio credo - ha aggiunto Foppa - è da sempre stato che la politica e il mio partito debbano essere coltivati come un orto.

Sono orgogliosa dei nostri giovani talenti politici. La nuova generazione dei Verdi altoatesini è pronta ad assumersi le proprie responsabilità. E io sono pronta per un nuovo progetto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA