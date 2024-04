Spaccio di droga a Trento, arrestato un 34enne

Il personale della Squadra mobile di Trento ha arrestato un 34enne di origine pakistana per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo - si apprende - è stato rintracciato nell'ambito di una perquisizione domiciliare, effettuata assieme all'unità cinofila della Polizia locale di Trento, in seguito a una specifica attività investigativa.

Durante la perquisizione, avvenuta in un alloggio di via Roma, sono stati trovati complessivamente sei cittadini pachistani, di età compresa fra i 19 ed i 37 anni, tutti richiedenti asilo e in attesa di decisione da parte della Commissione territoriale competente. Nell'appartamento è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e il taglio degli stupefacenti, un bilancino di precisione, 55 grammi di hashish, in parte in 15 dosi già confezionate per lo spaccio.

Il trentaquattrenne, con precedenti per lesioni personali, è in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto (prevista per domani), mentre le altre cinque persone presenti all'interno dell'appartamento, due dei quali con precedenti in materia di stupefacenti, sono stati indagati in stato di libertà per detenzione e spaccio di droga.



