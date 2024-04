'La salute mentale è un diritto-Giovani', convegno a Bolzano

Secondo l'Oms, a livello globale un adolescente su sette - tra i 10 ed i 19 anni - soffre di un disturbo mentale. Depressione, ansia e disturbi comportamentali sono tra le principali cause di malattia e disabilità negli adolescenti. Sulla base di queste osservazioni, organizzato dal Comitato Unicef di Bolzano con la collaborazione di Jugenddienst Meran e Cooperativa Pratica, si svolgerà a Bolzano il convegno bilingue (italiano e tedesco) dal titolo: "La salute mentale è un diritto-Giovani, i loro bisogni e contributi (spesso trascurati) - Psychische Gesundheit ist ein Recht - Junge Menschen, ihre Bedürfnisse und ihr (oft vernachlässigter) Beitrag".

L'evento si terrà nella giornata del 18 aprile con orario dalle 8.30 alle 18.00, presso il Liceo "G. Pascoli" di Bolzano e con una appendice serale (orario 20.00-21.30), nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano in Vicolo Gummer 7 a Bolzano. Fra i relatori del convegno Maria Rita Parsi (docente, psicopedagogista e psicoterapeuta), Sonja Fischnaller (psicoterapeuta e parte dei "Psychologist for Future"), Daniela Höller (KIJA-GAIA) e Alberto Emiletti (Internazionale Kids).

Partecipano il Liceo "G. Pascoli" di Bolzano e il Liceo "W. Von der Vogelweide" di Bolzano.

Il convegno è strutturato in tre parti: la mattinata è dedicata agli Istituti scolastici iscritti di lingua italiana e tedesca, il pomeriggio agli insegnanti, agli educatori e alle associazioni, mentre la sera è aperto a tutta la cittadinanza.

Ad inaugurare il convegno ci saranno Benedetta Rossi (Unicef Italia) e Alessia Maggi (Caritas Italiana). Obiettivo del convegno è informare, con uno sguardo particolare al territorio regionale, ma andando anche oltre, fornendo strumenti e chiavi di lettura utili per affrontare i problemi con più consapevolezza e sensibilità. Al convegno presso il Liceo "G.

Pascoli", nel corso della pausa pranzo, avrà luogo anche un Marketplace, dove saranno presenti associazioni e progetti del territorio che tematizzano la salute mentale.



