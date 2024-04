Fallimento Signa Holding, a Bolzano i lavori proseguono

Mentre in varie città d'Europa mega cantieri della Signa sono ormai fermi da mesi, a Bolzano proseguono a pieno regime i lavori per la realizzazione del grande centro commerciale Waltherpark con uffici e appartamenti, in pieno centro, a due passi dal duomo. La situazione non cambia neanche dopo la richiesta della Signa Holding di passare dal piano di riorganizzazione alla procedure fallimentare. "Tutto prosegue normalmente", conferma all'ANSA Heinz Peter Hager, commercialista bolzanino a capo di Signa Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA