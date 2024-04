Sono state effettuate le prove di carico sul ponte provvisorio sul fiume Caffaro, al confine tra le province di Trento e Brescia. Il ponte, i cui elementi prefabbricati sono stati posati una settimana fa, collega la Sp237, che diventa Ss237 in provincia di Trento.

Il ponte garantirà il transito a doppio senso di marcia, sia per i veicoli leggeri, sia pesanti, senza la limitazione a 40 tonnellate attualmente imposta per il passaggio sul ponte storico. La realizzazione è stata effettuata dall'amministrazione provinciale di Brescia, mentre la Provincia di Trento ha finanziato la maggiora parte del costo, per una somma pari a 904.000 euro (mentre Brescia partecipa con saldo della differenza dell'importo a seguito dell'aumento dei costi, per 251.000 euro).

L'apertura del ponte al traffico è prevista per la fine del mese di aprile.



