Polizia, ricordati a Trento i caduti in servizio

Breve cerimonia in Questura a Trento, in occasione del 172/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato, per ricordare gli agenti caduti in servizio. La commemorazione, avvenuta alla presenza del commissario del governo della provincia di Trento, Filippo Santarelli, e del questore, Maurizio Improta, si è svolta all'interno della struttura, dove è stata deposta una corona.

"Ricordiamo oggi chi ha dato la vita per il servizio, le vittime del dovere e i parenti di chi non c'è più. Ricordiamoci sempre che siamo qui per servire. Questo è un momento di riflessione e non di forma", ha detto Improta.

La cerimonia prosegue nella sala di rappresentanza del Palazzo della Regione di Trento.



