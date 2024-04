Polizia, 228 arresti e 2074 denunce in un anno in Alto Adige

Nell'ultimo anno, in Alto Adige, la polizia di Stato ha arrestato 228 persone, mentre 2.074 sono quelle denunciate in stato di libertà e 233 quelle denunciate per reati da codice rosso. Sono alcuni dati diffusi in occasione del 172/o anniversario della fondazione della polizia, che, a Bolzano, sarà celebrato domani presso l'Eurac Research. La cerimonia sarà preceduta, in questura, dalla deposizione di una corona in memoria dei caduti della polizia, da parte del commissario del governo, Vito Cusumano, e del questore Paolo Sartori.

In totale, dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024, in tutta la provincia sono stati sequestrati quasi 44 kg di sostanze stupefacenti. Tra le denunce, si segnalano le 348 per truffe e frodi informatiche.

Sul fronte dell'ordine pubblico, sono stati realizzati 986 servizi di ordine e sicurezza pubblica e 252 servizi di controllo straordinario del territorio con l'impiego di 8.889 agenti. Per quanto riguarda l'immigrazione, sono stati rilasciati 17.763 permessi di soggiorno, e ne sono stati negati o revocati 99. Inoltre, il questore ha emesso 90 ordini di allontanamento dal territorio nazionale e 57 decreti di espulsione con accompagnamento nei Paesi di origine o nei Cpr.

Infine, sono stati rilasciati 38.608 passaporti, dei quali 16.405 dai commissariati di Brennero, San Candido, Bressanone, Merano e dal posto di Polizia di Malles Venosta.



