Coldiretti, fermati oltre 100 tir carichi di cibo straniero

Un centinaio i tir fermati e controllati, carichi di prodotti alimentari come i San Marzano provenienti dall'Olanda e diretti a Verona. Ma c'è anche la ricotta fresca che arriva dal Nord Europa per essere commercializzata a Latina e il pane di Altamura dalla Repubblica Ceca destinato ad Altamura, la località della Puglia celebre per il suo pane Dop. Persino arance dalla Gran Bretagna, forse provenienti dalle Canarie, spedite a Ferrara. E ci sono anche circa duecentomila quintali di latte austriaco e belga destinato praticamente a tutto il territorio nazionale, da Napoli alle Marche, dal Trevigiano a Collecchio (Parma). Sono i numeri dei due giorni di presidio di Coldiretti al valico italo-austriaco.





